«Si parifichi il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti locali a quelli della Regione», impegno dell’Amministrazione comunale di Carbonia

L’Amministrazione comunale di Carbonia, con deliberazione della Giunta n. 291 del 6 dicembre 2023, s’ è impegnata ad adottare tutte le iniziative utili a sollecitare la Regione Autonoma della Sardegna affinché venga data esecuzione ai provvedimenti legislativi che prevedono un sistema integrato del pubblico impiego, istituendo un comparto unico del personale costituito dai dipendenti del sistema Regione e delle amministrazioni locali.

Un cammino che parte da lontano, ossia dalla cronica carenza di personale degli Enti locali, segnatamente dei Comuni, tra cui quello di Carbonia.

«Sosteniamo e avvaloriamo, con tutti i percorsi istituzionali possibili, le rivendicazioni dei dipendenti degli enti locali, tra cui i Comuni, i quali chiedono giustamente di poter equiparare il proprio trattamento giuridico ed economico a quello spettante ai dipendenti della Regione Sardegna. Riteniamo sia doveroso garantire ai dipendenti comunali parità di trattamento salariale con i colleghi della RAS anche per evitare, o perlomeno attenuare, la costante emorragia di personale che dai comuni si sposta sempre più frequentemente verso i più attrattivi enti regionali. Tutelare i dipendenti degli Enti locali significa garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nei Comuni, primo presidio ed interfaccia di prossimità nel rapporto tra cittadini ed istituzioni, garantendo nel contempo la preservazione dei numerosi servizi che gli enti locali possono offrire alla collettività», ha dichiarato il sindaco, Pietro Morittu.