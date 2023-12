Si rinnova a Carbonia l’appuntamento con “Il Miracolo di Natale”, il 16-17-18 dicembre

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con l’evento del “Miracolo di Natale”. L’iniziativa, organizzata dal Centro Unico Caritas di Carbonia in collaborazione il comune di Carbonia, segnatamente gli assessorati delle Politiche sociali e della Pubblica istruzione, mira a sensibilizzare tutte le persone di buona volontà e generosità nella raccolta di beni di prima necessità a favore delle persone bisognose. Tra questi, alimenti a lunga conservazione, prodotti per la cura della persona e della casa.

I prodotti raccolti saranno portati al Centro Unico Distribuzione Caritas di Carbonia per essere distribuiti alle circa 150 famiglie che mensilmente si rivolgono al centro.

Al fine della buona riuscita dell’iniziativa state coinvolte anche le scuole cittadine, i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze, il personale docente non docente.

I giorni previsti per la raccolta sono il 16, 17 e 18 dicembre presso il sagrato della parrocchia di San Ponziano, in piazza Roma, ove saranno presenti i gazebo con la scritta “Miracolo di Natale”.

Sabato 16 dicembre, nel corso della prima giornata del “Miracolo di Natale”, è prevista anche la “Fiaccolata per la salute”, in programma dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Una “mobilitazione” pacifica, una fiaccolata, alla presenza congiunta dei parroci della città, delle sigle sindacali, delle autorità politiche e della cittadinanza per far luce sulle criticità della sanità ospedaliera e territoriale.