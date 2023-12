Sono in programma alle 15.00 le partite della 12ª giornata del girone B del campionato di Promozione regionale. Il Villamassargia di Fabrizio Anedda, reduce da tre risultati utili consecutivi, una vittoria e due pareggi, ospita il Gonnosfanadiga, ultimo in classifica con soli 3 punti messi insieme nelle prime undici giornate. L’occasione è propizia per allungare la serie positiva ma l’avversario non va sottovalutato, perché il calcio insegna che le sorpres sono sempre dietro l’angolo.

La Verde Isola, rinfrancata dal successo ottenuto sull’Atletico Cagliari, cerca una conferma sul campo del Calcio Pirri. La squadra è in crescita, come ha confermato anche in Coppa Italia, andando a vincere nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia, 2 a 1, sul campo della capolista del campionato Kosmoto Monastir, che affronterà mercoledì 13 dicembre, nella partita di ritorno che vale l’accesso alle semifinali.

Sugli altri campi, si giocano Atletico Cagliari-Arborea, Cus Cagliari-Castiadas, Gialeto-Arbus, Idolo-Torolì, Kosmoto Monastir-Selargius, Orrolese-Lanusei e Terralba Francesco Bellu-Guspini.

Nella foto di copertina, Titti Podda, allenatore della Verde Isola.