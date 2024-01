Agrinido agritata, crescere naturalmente. A Villamassargia, il 26 gennaio, l’evento di presentazione dei risultati del progetto

Si terrà a Villamassargia “Agrinido agritata, crescere naturalmente”, il convegno di presentazione dei risultati del progetto pilota “Agrinido, agriasilo e agritata” promosso dal GAL Sulcis Iglesiente per sperimentare servizi territoriali innovativi rivolti all’infanzia, con il coinvolgimento diretto delle aziende agricole locali.

L’evento si aprirà con un caffè di benvenuto, seguito da alcuni interventi di racconto su quanto fatto sino a oggi e da una tavola rotonda in cui ci si confronterà su presente e futuro del progetto. Al termine verrà offerto un rinfresco a base di prodotti locali.

Appuntamento per l’evento di chiusura del progetto e di presentazione dei risultati – organizzato con l’assistenza delle società Isola Mediterranea e Poliste – a Villamassargia, nei locali di Casa Fenu, in via Santa Maria 4, venerdì 26 gennaio 2024, dalle 10.00 alle 13.00.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati. Per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione. Per info e iscrizioni: www.galsulcisiglesiente.it/articolo/agrinido-agritata-evento-villamassargia .