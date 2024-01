Domenica andrà in scena a Sarroch il 2° Trofeo Forada Is Olias

Ciclocross ancora protagonista nell’isola. Domenica 21 gennaio, con l’organizzazione del Veloclub, andrà in scena a Sarroch la seconda edizione del Trofeo Forada Is Olias. Si pedalerà

dall’interno del ciclodromo comunale da dove prenderà il via un percorso di 2,4 km che comprende un primo tratto d’asfalto e diversi ostacoli naturali e artificiali. Partenza alle

ore 10.00. La gara è riservata alle categorie agonistiche giovanili Esordienti, Allievi e Juniores.