I servizi online al cittadino del comune di Carbonia sono stati ripristinati. Tuttavia, non è possibile ancora procedere all’autenticazione tramite Spid. L’Agenzia per l’Italia Digitale assicura che il ripristino avverrà nel più breve tempo possibile. Nell’attesa, l’accesso al portale potrà essere effettuato recandosi direttamente allo Sportello Informa Handicap presso la sede dell’Ex Tribunale questo pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00 e martedì 16 gennaio. Gli operatori supporteranno gli interessati nella creazione di username e password necessarie per l’accesso.

Una volta creata l’utenza, le chiavi di accesso al sistema verranno rilasciate direttamente allo sportello.