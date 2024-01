Nuova tragedia sulla SS 197 tra San Gavino Monreale e Guspini, un’auto finisce fuori strada e si capovolge, il bilancio è di un morto e tre feriti

I vigili del fuocosono intervenuti questo pomeriggio, per un incidente sulla Statale 197 all’altezza del km 12.400 tra i territori di San Gavino Monreale e Guspini, dove per cause ancora da accertare un’auto è finita fuori strada ribaltandosi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri per soccorrere gli occupanti, mettere in sicurezza il veicolo e la sede stradale.

A bordo dell’auto viaggiavano quattro persone di cui un uomo, purtroppo, risulta deceduto e tre sono rimasti feriti, tutti soccorsi e trasportati in ospedale dal personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza con le ambulanze, non risultano in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche l’elisoccorso e i carabinieri per gli accertamenti e rilievi di legge.