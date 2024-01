Unisulky Università Popolare del Sulcis, associazione culturale S’Ischiglia, ha organizzato un corso di astronomia in partenariato con il Planetario dell’Unione Sarda e con il professor Manuel Floris, astrofisico che del Planetario è responsabile. Si tratta di un corso per l’acquisizione dei primi rudimenti di astronomia e per l’osservazione della volta celeste. Il corso, della durata di 10 ore, è articolato in 5 lezioni, una alla settimana, si terrà a Carbonia ad un costo di 100 euro a persona, realizzabile con un minimo di 10 adesioni. La prima lezione, comunque, dovrà svolgersi al Planetario. Tempi, giorni e orari sono tutti da concordare di comune accordo con coloro che daranno la loro adesione, quanto prima possibile.