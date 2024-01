Pietro Morittu (sindaco di Carbonia): «La scomparsa di Gigi Riva è una perdita enorme per il mondo sportivo e per la Sardegna»

Il sindaco Pietro Morittu e l’intera Amministrazione Comunale di Carbonia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gigi Riva.

«Una perdita enorme per il mondo sportivo internazionale, nazionale, ma soprattutto per la Sardegna – dice Pietro Morittu –. Terra di cui è stato un simbolo, un paladino e un alfiere. Terra a cui ha giurato eterno amore, volendo restare per tutta la vita a Cagliari e rifiutando anche il trasferimento in squadre più blasonate e titolate come la Juventus. Gigi Riva è stato una leggenda, un mito. Uno degli eroi del Cagliari del tricolore del 1970, quello che lo scrittore Giuseppe Podda non esitò a definire sulle colonne dell’Unità “lo scudetto delle aree depresse”. E fu proprio Riva, “Rombo di tuono”, con le sue prodezze a trascinare i rossoblù alla vittoria dello scudetto.»

«Uno scudetto che aveva il sapore del riscatto e della rinascita di un’intera isola. Gigi Riva, un campione dentro e fuori dal campo», ha concluso il sindaco di Carbonia Pietro Morittu.