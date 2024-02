E’ stato presentato stamane l’accordo Comune di Iglesias-Edison Next per il progetto di riqualificazione energetica e tecnologica dell’illuminazione pubblica

E’ stato presentato stamane, nella sala riunioni del Centro direzionale di via Isonzo, l’accordo sottoscritto da Comune di Iglesias ed Edison Next per la riqualificazione energetica e tecnologica dell’illuminazione pubblica della città. I lavori, il cui inizio è previsto il prossimo 1° aprile, dovrebbero concludersi nell’arco di 12 mesi.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il sindaco Mauro Usai e l’assessore dei Lavori pubblici, Rigenerazione urbana, Grandi opere Alberto Cacciarru in rappresentanza dell’Amministrazione comunale ed i vertici di Edison Next, guidati dal Direttore Business to Government Raffaele Bonardi.

Il progetto, della durata di nove anni, si inserisce nel quadro della Convenzione Consip Servizio Luce 4, e prevede l’efficientamento a LED di oltre 3.200 corpi illuminanti a LED, su un totale di circa 5.700 punti luce gestiti. La superficie territoriale che sarà servita da Edison Next è di 208 km2, dal centro alla periferia, e i cittadini che ne beneficeranno saranno circa 25.000.

Sono considerevoli i benefici attesi a livello ambientale e di risparmio energetico: gli interventi garantiranno un risparmio di 1.050.000 kWh all’anno, una riduzione delle emissioni in atmosfera di 425 tonnellate di CO 2 all’anno, e fino a 110 lm/W di incremento dell’efficienza luminosa.

«La riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica segna una svolta epocale per la nostra città. Efficientiamo in modo radicale un impianto vetusto che crea notevoli e frequenti disservizi – ha detto nel suo intervento di apertura della conferenza stampa Mauro Usai, sindaco di Iglesias –. Con questo intervento, gli spazi pubblici e le strade saranno più illuminate e sicure, miglioreremo in concreto la qualità della vita dei nostri cittadini, riducendo, allo stesso tempo, il fabbisogno energetico e l’impatto ambientale del servizio.»

E’ poi intervenuto l’assessore dei Lavori pubblici, Rigenerazione urbana, Grandi opere, Alberto Cacciarru.

«Con la riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica di Iglesias prosegue l’impegno di Edison Next nell’accompagnare le amministrazioni comunali in un percorso di decarbonizzazione e sostenibilità – ha detto Raffaele Bonardi, Direttore Business to Government di Edison Next –. Il nostro progetto si basa su un’attenta analisi delle specificità e delle esigenze di un territorio, l’iglesiente, straordinariamente dotato dal punto di vista naturalistico, ma caratterizzato da livelli di complessità notevoli: è a partire da tali specificità ed esigenze che, attraverso i nostri interventi, ci proponiamo di portare un miglioramento concreto alla qualità della vita della comunità di Iglesias, aumentando la fruibilità e la sicurezza degli spazi della città, anche nelle ore notturne, valorizzandone le connotazioni urbanistiche e paesaggistiche, riducendo significativamente il fabbisogno energetico e l’impatto ambientale legati all’erogazione del servizio di pubblica illuminazione.»

Il progetto prevede anche l’installazione di sistemi di telecontrollo e telegestione “a isola” su 75 quadri elettrici cittadini: tali sistemi, rilevando i dati di performance dell’infrastruttura, permettono al gestore e al Comune di verificare da remoto e in tempo reale di regolare il funzionamento degli impianti.

Per quanto riguarda le opere strutturali, verrà realizzata la messa in sicurezza elettrica e statica dell’intera infrastruttura impiantistica, saranno sostituiti oltre 260 pali/sbracci in stato di vetustà, ammalorati o corrosi, sostituiti o messi a norma 74 quadri elettrici e riqualificati circa 500 metri di linee elettriche. Saranno inoltre eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Il perimetro di gestione includerà circa 5.700 punti luce, costituenti la totalità del perimetro impiantistico cittadino.

Il servizio offerto da Edison Next prevede, inoltre, la fornitura di energia 100% green, la condivisione con l’amministrazione comunale del 50% dei titoli di efficienza energetica e un servizio di energy management, con il monitoraggio dei consumi tramite pagina web dedicata.

In un’ottica di servizio e vicinanza alla comunità, in collaborazione con l’amministrazione, è stato predisposto un servizio di contact center per la segnalazione di guasti o malfunzionamenti degli impianti di pubblica illuminazione che sarà attivo a partire dal 1° aprile, data di avvio del servizio, 365 giorni l’anno 24h/24 e contattabile dai cittadini attraverso un numero verde (800 628172) e un indirizzo mail (reperibilita.luce4sardegna@edison.it).

Allegata l’intervista con Antonio Spartaco Romano, Direttore area centro Business to Government Edison Next.