Emergenza sicurezza sulla SS 293: tre sindaci chiedono l’intervento dell’ANAS e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

I sindaci di Giba Andrea Pisanu, di Piscinas Mariano Cogotti e di Nuxis Romeo Ghilleri, hanno inviato una segnalazione sulla pericolosità delle traverse urbane presenti sulla Strada statale 293, all’ANAS e al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per conoscenza, alla prefettura di Cagliari.

«Siamo estremamente preoccupati per le condizioni di sicurezza della Strada Statale 293 – segnalano Andrea Pisanu, Mariano Cogotti e Romeo Ghilleri -, in particolare, facciamo nostre le segnalazioni che giungono dai cittadini che abitano e lavorano lungo la S.S. 293 all’interno delle traverse urbane, esasperati dalla velocità con la quale vengono percorse le traverse urbane. Solo per puro caso, o meglio per fortuna, non si sono verificati sinistri con tragiche conseguenze.»

«Il comune di Nuxis, con nota del 10.11.2023, ha chiesto di poter adottare tutti gli accorgimenti possibili (ad esempio, mediante realizzazione di dossi artificiali con attraversamenti pedonali rialzati) per rendere la traversa urbana della predetta Strada Statale, sicura per i pedoni e per tutti gli utenti della strada in genere – aggiungono i tre sindaci -. Attraverso la comunicazione del 12.01.u.s., la Struttura Territoriale di ANAS ha negato il rilascio del nulla osta per l’esecuzione di opere idonee per la messa in sicurezza del proprio centro abitato. In questa situazione, poiché gli accorgimenti finora adottati dai nostri Comuni non hanno sortito alcun positivo esito, chiediamo alla Struttura Territoriale di ANAS S.p.A. di voler indicare quali possano essere le soluzioni per rendere più sicuri i centri abitati siti lungo la Strada statale 293.»

«Vi comunichiamo la nostra disponibilità ad eseguire un sopralluogo congiunto sul posto, al fine di verificare quale sia l’effettiva situazione di pericolo che ci permettiamo di portare alla Vostra attenzione», concludono Andrea Pisanu, Mariano Cogotti e Romeo Ghilleri.