Il Governatore Martella incontra i Club della Sardegna: servizio e solidarietà al centro dell’incontro!

Il Governatore distrettuale 108 l dei Lions, Dottore Michele Alessandro Martella, ha incontrato ieri i rappresentanti dei Club della 6^ Circoscrizione, Zona C, che comprende le città di Carbonia, Iglesias, Villacidro, Carloforte e Monreale. L’evento si è svolto presso il ristorante “Antiche Terme” di Sardara, dove il Club Monreale ha accolto gli ospiti in un’atmosfera di cordialità e allegria. Il Club di Carbonia, guidato dal Presidente, ingegnere Mario Porcu, ha partecipato con una numerosa rappresentanza di Soci.

I Presidenti dei Club hanno presentato al Governatore le attività di servizio già realizzate e quelle in programma per il prossimo futuro, in linea con il motto “Noi serviamo!” che contraddistingue i Lions in tutto il mondo. Tra le iniziative più rilevanti, spicca la donazione di una somma importante alla Casa di Accoglienza Lions di Cagliari, una struttura che offre aiuto e sostegno ai pazienti in terapia ambulatoriale ed ai loro familiari.

Il Governatore ha espresso il suo apprezzamento per lo spirito di appartenenza e la capacità organizzativa dei Club, assicurando il sostegno dei suoi collaboratori per le future attività. Ha inoltre sottolineato l’importanza della solidarietà e della condivisione, valori fondamentali per i Lions, soprattutto in un momento difficile come quello attuale.

L’incontro si è concluso con un brindisi di auguri e un saluto fraterno tra i partecipanti, che hanno rinnovato il loro impegno a servire la comunità con dedizione e generosità.