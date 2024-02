Villamassargia e Verde Isola alle 15.00 in campo per conquistare punti salvezza contro Atletico Cagliari e Castiadas

Villamassargia e Verde Isola scendono in campo alle 15.00 per conquistare punti salvezza contro Atletico Cagliari e Castiadas. La squadra di Fabrizio Anedda ha l’opportunità di allungare sulla squadra cagliaritana e di uscire dalla zona più calda della classifica; la Verde Isola di Pasquale Lazzaro nelle ultime settimane ha fornito segnali di crescita e contro la vicecapolista è chiamata a confermarli sul campo di Cortoghiana, in attesa del prossimo ritorno a casa, sul campo Nuovo Comunale Puggioni (il sindaco Stefano Rombi ha annunciato nei giorni scorsi il completamento dei lavori di ristrutturazione per i primi giorni del mese di marzo).

Sugli altri campi, si giocano Gialeto-Cus Cagliari, Calcio Pirri-Idolo, Selargius-Orrolese e Kosmoto Monastir-Francesco Bellu Terralba. Nei tre anticipi disputati ieri, sono stati messi a segno complessivamente ben 16 goal. L’Arbus Calcio ha battuto l’Arborea 3 a 2, il Lanusei è tornato alla vittoria superando 4 a 2 il Tortolì nel derby ogliastrino, il Guspini ha vinto 4 a 1 a Gonnosfanadiga.

Nella foto di copertina, Nicola Lazzaro, capitano della Verde Isola.