La Verde Isola dopo sette mesi “torna a casa” al rinnovato Comunale Nuovo Puggioni

«Finalmente a casa! Siamo lieti di comunicare che da oggi la nostra squadra potrà nuovamente riprendere gli allenamenti presso il campo di calcio Cav. Pietro Puggioni; sono stati sette mesi lunghi e complicati, in cui la squadra ha dovuto allenarsi in condizioni difficili e proibitive, che hanno condizionato pesantemente l’andamento del nostro campionato.

Com’è doveroso in queste circostanze, sentiamo la necessità di fare dei ringraziamenti:

– in primis al Sindaco del comune di Carloforte ed ai suoi collaboratori per averci supportato in questo periodo transitorio. Abbiamo contezza che la nostra comunità per i prossimi anni potrà beneficiare di un manto erboso eccellente, costruito con materiali di ultima generazione.

– All’Apd Carloforte per averci ospitato presso la struttura della Cittadella sportiva del Giunco e ci scusiamo per i disagi che abbiamo creato nella gestione dello spogliatoio comune.

– A tutte le Amministrazioni comunali del territorio, su tutte quella di Sant’Antioco, che ci hanno manifestato tanta solidarietà ed accolto, con amicizia e simpatia, per disputare le partite ufficiali.

– Alla Dirigente scolastica ed alla sua Vice dell’Istituto Globale di Carloforte per la comprensione dimostrata nella gestione dei ragazzi della Juniores.

– Ai nostri sponsor per averci sostenuto economicamente in questa fase in cui sono aumentati decisamente i costi di gestione della società, a fronte di incassi modesti come conseguenza dell’esilio forzato.

– Ai nostri dirigenti per essere stati sempre presenti ad ogni singolo allenamento che la squadra ha sostenuto dal 1 di settembre, non lesinando mai entusiasmo e risorse personali.

– Ai nostri ragazzi per essersi sempre allenati con impegno e dedizione, nonostante le oggettive difficoltà e non aver mai mollato quando forse sarebbe stato umano farlo!