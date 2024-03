Il Villamassargia ha superato 2 a 0 la Gialeto e ora è a +6 dalla zona a rischio, la Verde Isola cerca la vittoria contro il Terralba Francesco Bellu

Il Villamassargia ha superato la Gialeto 2 a 0 con goal di Bratzu e Chessa e ora è a +6 dalla zona a rischio. La squadra di Fabrizio Anedda sta vivendo il periodo migliore della stagione proprio nella fase più importante e ora guarda alla salvezza con più fiducia rispetto a qualche settimana fa.

La Verde Isola cerca la vittoria nell’incontro casalingo con il Terralba Francesco Bellu. Il margine di punti da recuperare per rientrare in corsa per la salvezza è consistente ma la squadra di Pasquale Lazzaro vuole crederci fino in fondo.

La capolista Kosmoto Monastir ha rifilato ieri quattro goal al Calcio Pirri e con la concomitante sconfitta interna subita dal Castiadas con il Guspini, 1 a 2, ha portato a 16 punti il suo vantaggio sulla prima inseguitrice, margine praticamente incolmabile a nove giornate dalla fine.

Oggi sugli altri campi, si giocano Lanusei-Arborea, Arbus Calcio-Atletico Cagliari, Gonnosfanadiga-Cus Cagliari, Selargius-Idolo e Tortolì-Orrolese.