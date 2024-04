La Verde Isola sul campo dell’Atletico Cagliari per continuare a sperare, il Villamassargia contro il Lanusei per riprendere la sua corsa-salvezza

La Verde Isola sul campo dell’Atletico Cagliari, il Villamassargia in casa contro il Lanusei. La 28ª giornata di ritorno del girone A campionato di Promozione propone oggi due impegni molto importanti per le due squadre sulcitane. La squadra di Pasquale Lazzaro per coltivare il sogno della clamorosa rimonta sulla quota playout oggi deve assolutamente vincere per tenere accesa una fiammella di speranza per una clamorosa rimonta sulla quota play-out; la squadra di Fabrizio Anedda in classifica sta molto meglio ma dopo un filotto di risultati positivi che le hanno consentito di allontanarsi dalla zona della classifica più calda, deve riprendere la sua marcia-salvezza e, soprattutto, dimostrare di aver assorbito l’umiliante sconfitta per 8 a 0 subita la scorsa settimana sul campo della capolista Kosmoto Monastir.

La squadra di Marcello Angheleddu sul campo della Gialeto può festeggiare la promozione con sei giornate di anticipo sulla conclusione del campionato. Anche con un pareggio diverrebbe irraggiungibile per la prima inseguitrice, il Castiadas, che nell’anticipo di ieri ha vinto 5 a 1 sul campo dell’Orrolese.

Sugli altri campi, si giocano le seguenti partite: Calcio Pirri-Selargius, Cus Cagliari-Arbus Costa Verde, Guspini-Arborea, Idolo-Gonnosfanadiga e, infine, Terralba Francesco Bellu-Calcio Tortolì.

Nella foto di copertina, Giuseppe Buzzo e Pasquale Lazzaro, presidente e allenatore della Verde Isola.