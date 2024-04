Calangianus-Carbonia, snodo fondamentale nella corsa salvezza

Al Signora Chiara di Calangianus va in scena domenica pomeriggio il confronto tra Calangianus e Carbonia, per entrambe uno snodo fondamentale nella corsa verso la salvezza nel campionato di Eccellenza regionale. Le due squadre sono divise da 5 punti, con il Calangianus quint’ultimo a quota 33 appaiato alla Tharros che riposa, e il Carbonia quart’ultimo a quota 28. All’andata, il 3 dicembre scorso, al Comunale di Villaperuccio, il confronto terminò senza goal.

I punti in palio sono importantissimi ma non ancora decisivi per l’esito finale. Per capire come il Carbonia affronta questa trasferta, abbiamo intervistato l’allenatore Diego Mingioni.