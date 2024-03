Promozione: il Villamassargia gioca a Cagliari contro il Cus, la Verde Isola ad Arborea

Il Villamassargia per consolidare il margine di vantaggio sulla zona retrocessione, la Verde Isola per tenere ancora viva una fiammella di speranza per il raggiungimento della salvezza che oggi appare lontanissima. Le due squadra sulcitane giocano in trasferta, rispettivamente sul campo del Cus Cagliari e ad Arborea, nella settima giornata di ritorno del girone di ritorno del campionato di Promozione regionale.

La squadra di Fabrizio Anedda affronta il Cus Cagliari reduce da due vittorie consecutive, la Verde Isola dalla tormentata partita persa in casa con il Guspini, alla quale sono seguite le squalifiche di Ivan Cordero Cabanero, Alberto Graziano Arrais e Leandro Cobas Ladrero, che costringono il tecnico Pasquale Lazzaro a mandare in campo una formazione ampiamente rimaneggiata, decisa comunque a cercare un successo che potrebbe invertire la tendenza negativa in vista del “ritorno a casa” sul rinnovato terreno di gioco del Nuovo Comunale Puggioni, dove i lavori sono ormai giunti alla conclusione tanto attesa nel corso della stagione.

Sugli altri campi si giocano solo tre partite, Atletico Cagliari-Kosmoto Monastir, Calcio Pirri-Lanusei e Idolo-Gialeto 1909, perché quattro partite sono state disputate in anticipo ieri: Castiadas-Tortolì 1 a 1, Guspini-Arbus Calcio 1 a 2, Orrolese-Gonnosfanadiga 1 a 0, Terralba Francesco Bellu-Selargius 2 a 0.