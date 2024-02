Sabato 24 febbraio, a Iglesias, si terrà un incontro sul tema “La rete e le sue insidie – GENITORI DIGITALI” organizzato da “Sodalidas ODV Iglesias”

La “Sodalidas ODV Iglesias” il 24 febbraio 2024 dalle 16.00 alle 18.00 (presso la propria sede corrente nella via Amelia Melis De Villa, n. 5) organizza un incontro gratuito e aperto a tutti dal tema “La rete e le sue insidie – GENITORI DIGITALI”. L’incontro si svolgerà con la collaborazione dell’“Associazione Legalità Sardegna” e del “Coordinamento Presidenti Consiglio di Istituto – Sardegna”, i relatori con l’ausilio di apparecchiature multimediali illustreranno ai presenti le insidie che i minori incontrano durante la navigazione in internet, quali sono i modi per prevenire i pericoli e le linee guida da tenere nel caso in cui il minore sia già stato coinvolto in situazioni critiche. Ogni argomento verrà affrontato alla luce della vigente legislazione penale e a quella del Garante dell’infanzia di settore.

L’incontro ha come obiettivo quello di far acquisire al genitore le competenze di base in modo da essere in grado di aiutare i propri figli: quando la rete è usata correttamente, può essere una risorsa preziosa per l’apprendimento, la crescita personale e la connessione con gli altri ecco perché l’educazione digitale è cruciale al fine di assicurare che i giovani possano navigare in sicurezza nel mondo online e sfruttare appieno le opportunità offerte dalla rete.