La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due cittadini di origini algerine, per il delitto di reingresso non autorizzato sul territorio nazionale.

I due migranti, uno destinatario di provvedimento di respingimento, l’altro di espulsione, avevano fatto nuovamente ingresso in Italia, a bordo di piccoli natanti approdati sulle coste dell’isola nei giorni scorsi e rintracciati da una motovedetta della Guardia di Finanza.

Gli agenti della Squadra Mobile, in sinergia con quelli dell’ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica, hanno identificato e poi proceduto nei confronti dei due cittadini stranieri, che in occasione dei precedenti ingressi, avevano fornito altre generalità.

Al termine delle incombenze, i due algerini sono stati processati per direttissima e a loro carico sono stati poi emessi nuovi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.