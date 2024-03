Centinaia di atleti domenica 3 marzo al Palazzetto dello Sport di Carbonia per “Sport insieme…Carbonia 2024”

Domenica 3 marzo, a partire dalle ore 15.00, il Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici sarà teatro dell’evento “Sport Insieme…Carbonia 2024”, organizzato da MSP Italia Comitato Provinciale Carbonia-Iglesias con il patrocinio del comune di Carbonia. Un evento sportivo a tutto tondo che mira a replicare il successo delle precedenti edizioni, contraddistintesi per un’organizzazione di alto livello, che ha ricevuto l’apprezzamento del pubblico del Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici. L’iniziativa prevede lo svolgimento di gare di diverse discipline quali danza sportiva, fitness, arti marziali, majorette, super jump. Si tratta di un evento che dà lustro alla città di Carbonia, che sarà invasa da centinaia di atleti provenienti da tutto il territorio, per una domenica all’insegna dello sport, della musica e di coreografie spettacolari.