Domenica 24 marzo a Carbonia si terrà il campionato interprovinciale su pista di pattinaggio per giovanissimi ed esordienti

Un weekend all’insegna dello sport nella città di Carbonia. All’11° Sulcis Dance Festival si aggiunge domenica 24 marzo, a partire dalle ore 9.00, il Campionato Interprovinciale Pista per la categoria Giovanissimi ed Esordienti, che andrà in scena presso la pista di pattinaggio di via dello Sport a Carbonia.

L’evento è organizzato dall’ASD Pattinatori I Corvi in collaborazione con il comune di Carbonia.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare in città un evento sportivo di alta caratura, che vedrà la presenza a Carbonia di centinaia di bambini protagonisti del Campionato Interprovinciale su Pista. L’Amministrazione comunale è orgogliosa di promuovere iniziative di tal fatta, che hanno anche una ricaduta turistica e un effetto moltiplicatore in termini di indotto per le strutture ricettive cittadine», ha dichiarato l’assessora dello Sport Giorgia Meli.