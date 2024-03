E’ iniziata a Domusnovas l’edizione 2024 di Open Your Mine

Oltre 300 partecipanti hanno caratterizzato l’esordio 2024 di Open Your Mine, tenutosi sabato 23 marzo per la prima volta a Domusnovas. L’evento di promozione e valorizzazione sostenibile dei territori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, è stato organizzato dall’ente in collaborazione con il Comune di Domusnovas, il Consorzio Natura Viva Sardegna e l’Associazione Mineralogica Domusnovas.

Fulcro della giornata è stata la Grotta di San Giovanni, cavità carsica carrabile (per oltre 800 metri, è considerata la più lunga carrabile al mondo), geosito di grande interesse e monumento naturale regionale.

Grazie all’accompagnamento di guide ambientali escursionistiche e guide turistiche, oltre alla visita in grotta (anche interattiva), sono stati organizzati i percorsi di trekking a tema culturale minerario “Sa ia e su vagoni” e “Gutturu Farris e Miniera di Reigraxius”, con lunghezza variabile tra i 6 e i 14 km, in mezzo ad ex percorsi minerari ed un rigoglioso ambiente naturale. Durante le escursioni, ai partecipanti è stato offerto un assaggio di prodotti locali.

Infine, è stato possibile visitare la sede dell’Associazione Mineralogica di Domusnovas, con le sue esposizioni di campioni di minerali sardi e reperti di arte mineraria, che il pubblico ha potuto apprezzare anche grazie alla presenza di ex minatori, testimoni della vita in miniera durante l’attività estrattiva del secolo scorso.