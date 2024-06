Successo per il ritorno di Open Your Mine a Gadoni

Tutto esaurito a Gadoni nel fine settimana per il ritorno di “Open Your Mine”, iniziativa del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per valorizzare, in chiave sostenibile e innovativa, i siti minerari dismessi, l’ambiente, la storia e la cultura ad essi legati in Sardegna.

Sabato 22 e domenica 23 giugno 2024, in collaborazione con il comune di Gadoni, il Parco Geominerario ha organizzato l’evento per riscoprire una delle miniere della Sardegna meglio conservate, quella di Funtana Raminosa, dove è ancora possibile osservare i macchinari in funzione ed ascoltare i racconti dei minatori che ci hanno lavorato.

Ciò grazie a visite guidate ai cantieri esterni e alle gallerie in sottosuolo di “Brebegargiu” e “Romana”, seguite con molta attenzione dal pubblico.

Di gran suggestione e interesse anche il trekking mattutino attraverso la splendida foresta di Corongia, con visite guidate alla grotta “Sa Grutta’e Perdu” e al geosito di “Su Campanili”, fino ai panorami mozzafiato della valle del Flumendosa, con degustazione di prodotti tipici del territorio.

Il programma si è concluso con l’apprezzato concerto serale “Evento sonoro”, presso i cantieri minerari del sito di Funtana Raminosa, a cui hanno partecipato il soprano Graziella Ortu, il pianista Francesca Pittau, il tenore Mirko Dettori e il coro Boghes Gaudiu ‘Onu.