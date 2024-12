Collaborazione fra l’Agenzia Forestas e il Parco Geominerario per la gestione comune di percorsi ed aree di interesse geominerario in Sardegna.  

E’ stato firmato l’accordo di collaborazione fra Agenzia Forestas della Regione Sardegna e il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la gestione congiunta dei percorsi ciclo-escursionistici ed ippoviari della Rete Sentieristica Regionale (RES), il loro recupero, la messa in sicurezza e la manutenzione in aree di interesse geominerario, nonché per lo sviluppo, l’aggiornamento e la diffusione dei contenuti informativi sui tracciati e sulla loro integrazione con il sistema dei cammini e degli itinerari regionali.

Oggetto dell’accordo, di durata quinquennale con stipula di una convenzione operativa di due anni, è il rilevamento e il ripristino, la catalogazione e la promozione dei tracciati della rete sentieristica attraverso la produzione di dati, schede informative, descrittive e tecniche per la fruizione turistica ed escursionistica, che prevede altresì il posizionamento di segnaletica informativa, verticale ed orizzontale.

Le attività saranno utili anche per aggiornare il catasto dei sentieri e il catalogo “Sardegna Sentieri”, potenziando le informazioni sui territori a valenza geo-mineraria, ed a ottimizzare e armonizzare questi percorsi con i cammini regionali, descritti in apposito registro, con gli itinerari delle Aree del Parco Geominerario e il futuro sistema dei bivacchi e dei rifugi escursionistici, evitando sovrapposizioni.

Nelle Aree del Parco Geominerario, sono quattro le direttrici escursionistiche in cui si interverrà prioritariamente. La prima è quella dell’Iglesiente (da Iglesias a Nebida), la seconda nell’area mineraria di Montevecchio (da Arbus – Guspini a Piscinas), poi nelle aree minerarie del Parco regionale di Gutturu Mannu ed in alcune del Cammino Minerario di Santa Barbara. Ancora, si interverrà nella cosiddetta “Via dell’Argento” (nel Sarrabus – Gerrei), nell’anello minerario della Barbagia di Seulo e nell’area mineraria dell’Argentiera.

Il tutto andrà ad implementare una cartografia escursionistica aggiornata e dettagliata, che sarà resa disponibile al pubblico per incoraggiarlo a percorre i sentieri al meglio e godere appieno le bellezze naturalistiche, strutturali e antropologiche riferite al grande passato minerario della Sardegna.