La sindaca di Villamassargia, Debora Porrà, ha spiegato oggi in un video come è maturata la proposta dell’area per il nuovo ospedale unico del Sulcis Iglesiente

Dopo la netta la presa di posizione dei sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis e dei sindaci dei comuni di Narcao, Teulada, Calasetta, Sant’Antioco e Carloforte, contro l’ipotesi che il nuovo ospedale unico del Sulcis Iglesiente possa essere realizzato a Villamassargia, dopo l’approvazione della deliberazione n. 6/17 del 23.02.2024 della Regione Sardegna, due giorni prima delle elezioni, la sindaca del comune di Villamassargia, Debora Porrà, ha spiegato oggi in un video come si è arrivati alla proposta dell’area per la realizzazione del nuovo ospedale unico del Sulcis Iglesiente, proposta all’attenzione della Giunta regionale.

Alleghiamo il video integrale.