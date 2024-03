Massimiliano Pilia (T.C. Sporting Iglesias) e Francesca Mocci (Siliqua) si sono imposti nel 2° torneo di tennis “OSC Carbonia”

Dal 15 al 24 marzo scorsi, si è svolto a Carbonia il 2° torneo di tennis di 4ª categoria “OSC Carbonia”, che ha visto per la prima volta sia le sfide del maschile, con 53 partecipanti, sia quelle del femminile con 6 atlete. Come lo scorso anno, tutte le partite sono state seguite con una buona presenza di pubblico in tutte le dieci giornate. Sabato sono state disputate le semifinali. Nel femminile Mocci F. (TC Siliqua) ha superato Pintus A. (TC Sant’Antioco) con un doppio 6-1; Mulas E. (TC Sant’Antioco) s’è imposta su Zingaro V. (TC San Giovanni) con il punteggio di 6-3, 6-3. Nel maschile Pilia M. (TC Iglesias) ha prevalso su Fois F. (TC Sant’Antioco) per 6-1, 6-1, nell’altra semifinale Lopane A. (TC Iglesias) ha superato Carrus P. (TC San Giovanni) con il punteggio di 6-1, 6-2. Le finali si sono disputate domenica 24 marzo 2024. In campo femminile Mocci F. ha superato Mulas E. al termine di una partita combattuta, conclusa con il punteggio di 6-2, 7-6. Nella finale maschile s’è imposto Pilia M. che ha superato Lopane A. con un netto 6-1, 6-2.

Al termine, si sono svolte le premiazioni, con la consegna ai quattro finalisti/e delle coppe e dei premi previsti dal regolamento. La serata s’è conclusa con un buffet.