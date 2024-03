Penultimo giorno per iscriversi al 2° Rally Sulcis Iglesiente moderno, domani mattina a Iglesias la conferenza stampa di presentazione

Scadono domani i termini per iscriversi al 2º Rally Sulcis Iglesiente moderno, la chiusura delle iscrizioni è prevista per le 24 di domani, mercoledì 6 marzo. Per il 2º Rally Sulcis Iglesiente Historic, invece, ci sarà tempo fino alle 24.00 di lunedì 11 marzo.

Il rally moderno sarà la gara d’apertura della Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport e sarà valido per i trofei Pirelli Accademia Crz, R-Italian Trophy e Michelin Trophy Italia. Il rally storico, invece, sarà il round inaugurale del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

La giornata di domani sarà anche quella dedicata alla presentazione ufficiale della manifestazione. L’organizzazione ha indetto una conferenza stampa – in programma domani, alle 10.00, nella Sala “Remo Branca” del Municipio di Iglesias (Piazza Municipio n.1) – nella quale verranno illustrati i dettagli della manifestazione.