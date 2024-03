Porto Pozzo: a fuoco due auto e una moto, sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Arzachena, con il supporto della botte da Olbia, sono intervenuti in località Lu Banconi, nei pressi di Porto Pozzo, per l’incendio di due auto e una moto custodite sotto un parcheggio in legno. Le fiamme alimentante da un forte vento hanno letteralmente distrutto le auto e gravemente danneggiato la struttura. Sulle cause sono in corso gli accertamenti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Tempio Pausania.

Antonio Caria