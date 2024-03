Secondo raduno Interzonale Open Skiff a Calasetta, oltre ltre 40 ragazzini in allenamento con il tecnico Michele Ricci

Secondo raduno Interzonale Open Skiff molto proficuo e partecipato a Calasetta – Sardegna – (16-17 marzo) grazie all’organizzazione della Lega Navale Sezione Sulcis. Prosegue così il programma impostato dalla classe italiana insieme al tecnico e arbitro Michele Ricci, con una serie di raduni interzonali, che precedono quello che sarà il TIOS 2024 (Top Italian Open Skiff), e che radunerà i migliori timonieri della stagione, in vista di una preparazione mirata al Mondiale di Arco, Alto lago di Garda, di fine luglio.

«Hanno partecipato in tutto 42 ragazzini, proprio un bel numero, con 9 ore in acque e 3 in aula! – ha commentato Michele Ricci a raduno concluso -: L’obiettivo del raduno era quello di osservazione dei più bravi e far migliorare i più piccoli. Personalmente ho lavorato con i venti timonieri migliori del gruppo, selezionandoli con una piccola regata iniziale. Sono stati proposti esercizi mirati a far ripetere più volte i gesti atletici e con partenze ripetute, per migliorare le tempistiche sulla linea di partenza, spesso causa di pessimi tagli di linea, che pregiudicano poi l’intera regata. Il vento rispetto al primo appuntamento di Posillipo ha aiutato: abbiamo lavorato bene in condizioni medie di dieci nodi. I ragazzi si sono divertiti con le regate di fine giornata e i migliori hanno dimostrato di essere pronti per l’Eurochallenge di Arco, in programma dal 5 al 7 aprile, sul Garda.

L’organizzazione affidata alla Lega Navale del Sulcis con il suo presidente Tore Turco, è stata impeccabile, con un bel coinvolgimento della III Zona e degli istruttori, con ben sette gommoni in acqua. Anche il presidente della III Zona Federazione Italiana Vela Sardegna Corrado Fara ci ha onorato della sua presenza, seguendo gli allenamenti dal gommone»!

La Sardegna dunque si è dimostrata ancora una volta terra fertile per l’attività Open Skiff, con tanti ragazzini che si divertono nella classe giovanile più “smart, fun e fast” del momento; velisti che tra l’altro portano a casa di regata in regata risultati eccellenti!