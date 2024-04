Alberi e Byte: il Lions Club Carbonia semina innovazione e sostenibilità!

Una ventata di cambiamento ha soffiato forte nel parco adiacente la Piazzetta “Bruna Medri” e via Bellini di San Giovanni Suergiu, dove il Lions Club Carbonia ha dato il via a un’iniziativa pionieristica di piantumazione di alberi e riciclaggio di smartphone usati. L’evento, che ha preso il via alle ore 7.00 di questa mattina, ha visto la partecipazione entusiasta di studenti, insegnanti, e figure istituzionali, sotto l’egida del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Nonostante le raffiche del maestrale, le scolaresche dell’Istituto “G. Marconi”, accompagnate dalla vicepreside e dal corpo docente, hanno messo radici per il futuro, piantando alberi e dando nuova vita a dispositivi elettronici dismessi. Il vicesindaco, l’assessore dell’Ambiente, l’assessore dei Lavori pubblici, i vigili urbani e i giardinieri del comune di San Giovanni Suergiu si sono uniti a una rappresentanza di associazioni e cittadini, dimostrando un impegno comunitario per un domani più verde e sostenibile.

Il Lions Club Carbonia ha manifestato grande soddisfazione per l’ampia adesione al progetto e ha esteso un caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti per la loro collaborazione attiva e spirito di iniziativa.

«Oggi abbiamo piantato non solo alberi, ma anche il seme della responsabilità ambientale nelle giovani menti – ha dichiarato il presidente del Lions Club -. Questo è solo l’inizio di un percorso che ci vedrà sempre più protagonisti nella tutela del nostro pianeta.»