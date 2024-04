Il Carbonia rimonta due volte e pareggia 2 a 2 a Calangianus, l’Iglesias raggiunta nel finale a Villasimius sull’1 a 1. La quart’ultima giornata del campionato di Eccellenza è stata dolce-amaro per le due squadre del Sulcis Iglesiente.

Il pareggio maturato al Signora Chiara di Calangianus è stato accolto positivamente dal Carbonia di Diego Mingioni. Lo scontro salvezza ha visto la squadra gallurese due volte avanti al 46′ del primo tempo e al 28′ della ripresa, con una doppietta di Leonardo Del Soldato (il secondo goal su calcio di rigore), ed è stata raggiunta prima dal goal di Lorenzo Basciu (al settimo centro personale stagionale) al 54′, poi da un calcio di rigore trasformato da Andrea Porcheddu, tre minuti dopo quello del Calangianus. Il Calangianus sale a quota 34 punti, un punto davanti alla Tharros che ha riposato, il Carbonia sale a quota 29, dove è ora affiancato dal Bosa che ha espugnato il campo del San Teodoro Porto Rotondo con il punteggio di 4 a 1. S’è tirato fuori dai guai con il successo sulla Ferrini per 4 a 1 il Taloro Gavoi, a quota 39 punti, mentre sono rimasti fermi a quota 38 il San Teodoro Porto Rotondo e il Li Punti, sconfitto di misura a Bari Sardo. In coda restano il Sant’Elena (24 punti) e la Villacidrese (21), che ieri hanno pareggiato senza goal il confronto diretto.

E’ amaro, viceversa, il sapore del pareggio dell’Iglesias a Villasimius. La squadra di Giampaolo Murru ha visto sfumare la vittoria che l’avrebbe rilanciata nella corsa per i playoff, dopo il vantaggio firmato da un goal di Nicolas Capellino e gli errori in un paio di occasioni nelle quali avrebbe potuto chiudere i conti sul doppio vantaggio. In classifica, a quota 43 punti, il ritardo dal quinto posto è sceso a 4 punti ma, considerato che domenica prossima osserverà il suo turno di riposo, se almeno una tra Ferrini (a Bosa) e Ghilarza (a Gavoi) dovesse vincere, i playoff per l’Iglesias diverrebbero irraggiungibili a due giornate dalla fine della stagione regolare. Con il pareggio odierno il Villasimius resta al quarto posto con 50 punti.

Il big match al vertice tra la seconda in classifica, il Tempio, e la terza, l’Ossese, ha visto prevalere 3 a 2 la squadra di Mario Fadda che ha così fatto il sorpasso in classifica a quota 53 punti (il Tempio è rimasto fermo a 51). Il Ghilarza s’è imposto di misura 1 a 0 sulla capolista (già promossa) Ilvamaddalena, con un goal di Gianluca Dessolis. La Ferrini è rimasta ferma a 47 punti, agganciata dal Ghilarza.