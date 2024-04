Dal 26 al 28 aprile Carloforte ospiterà la prima edizione dell’evento Gùa Fest

L’assessorato del Turismo del comune di Carloforte ha organizzato la prima edizione di Gùa Fest, evento che celebra l’autenticità dei sapori locali e l’energia della musica, creando un’esperienza unica che promette di diventare una tradizione amata nella comunità. Gùa Fest si terrà dal 26 al 28 aprile prossimi, trasformando la piazza principale di Carloforte in un festoso bazar gastronomico e un palcoscenico per spettacoli musicali coinvolgenti. In occasione di questo debutto, ai passeggeri in transito da Portovesme e da Calasetta sarà applicato sul biglietto uno sconto nella formula andata e ritorno di 65 euro per i passeggeri e 10 euro per le auto, facilitando l’arrivo di visitatori desiderosi di partecipare a questo evento senza precedenti.

L’evento sarà inaugurato con una deliziosa degustazione che includerà la rinomata farinata e altri tesori culinari della regione. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare le specialità di street food proposte dai migliori food truck, oltre ad assaporare le birre artigianali locali e sarde provenienti da rinomati birrifici della zona. Per gli amanti del vino, Gùa Fest accoglierà le due cantine vinicole di Carloforte, che presenteranno le loro selezioni di vini pregiati per arricchire ulteriormente l’esperienza dei presenti.

Questo evento inaugurale sarà accompagnato da spettacoli musicali che abbracceranno una vasta gamma di generi, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutti i partecipanti.