Il comune di Carbonia ha pubblicato un bando di selezione, per solo colloquio, per 4 posti da Istruttore Tecnico Geometra per 8 mesi

Il comune di Carbonia ha pubblicato un bando di selezione, per solo colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato per 8 mesi di n. 4 posti da Istruttore Tecnico Geometra (Area professionale degli Istruttori CCNL Funzioni Locali 2019-2021), di cui n. 1 posto prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate.

L’assunzione a tempo determinato di 4 geometri si colloca nell’ambito del rafforzamento del servizio Tecnico ed è funzionale a garantire la sollecita definizione dei procedimenti dell’ufficio Urbanistica ed Edilizia, con particolare riferimento alle pratiche di autorizzazione di interventi edilizi – tra cui i condoni – ai quali saranno dedicate le nuove risorse umane.

L’avviso di selezione della presente procedura è consultabile attraverso il seguente link:

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il “Portale Unico del Reclutamento” disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/