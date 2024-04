Mercoledì 17 aprile, a Carbonia, nuovo appuntamento con i laboratori di progettazione partecipata

Rafforzare l’inclusione sociale attraverso le politiche giovanili e culturali nella città di Carbonia. Uno degli obiettivi delle linee di mandato amministrativo che trova concretezza con un finanziamento europeo di circa 4 milioni e 600mila euro nell’ambito dei progetti PON METRO (Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane). Al centro della programmazione un progetto imperniato sulla riqualificazione della Biblioteca Doneddu, a partire dai laboratori di progettazione partecipata intitolati “Partecipa, immagina, progetta con noi”.

I laboratori “Partecipa, Immagina, progetta con noi” sono promossi dal comune di Carbonia per dare vita, insieme alla comunità, a un nuovo progetto per la città, al centro del quale saranno i ragazzi e le ragazze della nostra città. A tal fine, mercoledì 17 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, circa cinquanta studenti e studentesse delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori cittadini lavoreranno in piccoli gruppi nei quali potranno esprimere idee e proposte su come dovrebbe essere il futuro Centro Culturale Multifunzionale e Multimediale, incubatore di idee e promozione di eventi, che avrà sede presso la Biblioteca Comunale Pietro Doneddu di viale Arsia. Questa iniziativa partecipata sarà alla base della realizzazione di un festival letterario con percorso inclusivo e formativo, una mostra fotografica semi permanente, il coworking, il potenziamento dei servizi offerti dal sistema bibliotecario comunale. Strumenti decisivi per prevenire il disagio giovanile, incentivando al contempo le nuove generazioni a partecipare attivamente alla vita cittadina.

Alla mattinata in presenza dei ragazzi delle scuole seguirà sempre nella data di mercoledì 17 aprile, dalle ore 16.00 alle 18.30, un incontro aperto a tutta la comunità locale, compresi gli attori rilevanti della gestione dei servizi culturali e sociali locali, i giovani e i cittadini di tutte le età che desiderano portare il proprio fattivo contributo al progetto.