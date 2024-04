Talenti del Sulcis: il Bowling Club di Iglesias Celebra i Nuovi Talenti Locali

Il Bowling Club di Iglesias è lieto di annunciare il successo straordinario del Talent Show “Sulcis Talents”, un evento che ha catturato l’attenzione e il cuore di tutta la comunità locale. Organizzato con maestria e passione, il talent show ha offerto un palcoscenico vibrante e inclusivo per i talenti emergenti della zona del Sulcis.

Per quattro coinvolgenti settimane, sedici artisti provenienti dalla regione hanno illuminato il palco con le loro performance nelle categorie di Canto, Ballo, Musica e DJ. Guidati dall’entusiasmo e dalla visione innovativa di Andrea Meles, membro attivo del Bowling Club e rinomato DJ locale, i partecipanti hanno dato vita a spettacoli indimenticabili, dimostrando il loro talento straordinario e la loro passione per l’arte.

La finale, prevista per venerdì 19 maggio presso il suggestivo scenario del Bowling Club Loc S’Arriali a Iglesias, promette di essere un’esperienza mozzafiato. I finalisti, tra cui Giulia Floris, Veronica Melis, Fabiola Marras e il Gruppo BlackMojo, si contenderanno il prestigioso titolo, con il vincitore che si aggiudicherà un premio del valore di € 500,00 come riconoscimento per la loro straordinaria bravura.

La serata finale sarà arricchita dalla presenza di ospiti speciali e sarà trasmessa in diretta sulla Pagina Facebook dell’Evento e sulla Pagina Facebook del Bowling Club, garantendo un’esperienza coinvolgente per tutti gli spettatori.

Ma le sorprese non finiscono qui: le iscrizioni per la prossima edizione di “Sulcis Talents” sono già aperte. Il talent show offre ai nuovi talenti l’opportunità unica di esibirsi e di condividere la propria arte con il pubblico.