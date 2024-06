Al via le iscrizioni per l’VIII Laboratorio Internazionale di Architettura e Paesaggio “Paesaggi Minerari – Verso un’architettura terrestre”

Al via le iscrizioni per la partecipazione all’VIII Laboratorio Internazionale di Architettura e Paesaggio

“Paesaggi Minerari – Verso un’architettura terrestre”.

Arrivato all’ottava edizione, il Laboratorio rappresenta un momento di studi, ricerche e progetti sui territori

minerari e industriali abbandonati, al fine di approfondire i temi della loro riconversione e del loro rilancio

culturale, economico e produttivo.

Questa edizione, che si svolgerà presso la sede di Monteponi (Iglesias) del Consorzio AUSI, dal 24 al 29

giugno, si inserisce nell’ambito della ricerca PRIN-PRNN finanziata dal Ministero dell’Università e della

Ricerca.

Si sofferma in particolare sul progetto di un cluster di ricerca e innovazione per il risanamento ambientale, e

sui progetti di architettura e paesaggio, verificando le ricadute per lo sviluppo del territorio del Sulcis

Iglesiente.

Il Laboratorio è rivolto a laureati da non più di due anni e studenti e/o laureandi dei corsi di Laurea

Magistrale in Architettura (LM4) e di Laurea quinquennale in Architettura, Pianificazione ed Ingegneria per

l’Ambiente e il Territorio, oltre a essere aperto anche agli studenti di Master di II livello, del Dottorato in

Architettura, Pianificazione, Ingegneria civile, ambientale e architettura e di altre scuole di specializzazione

di pari livello.

Entro il 10 giugno 2024, gli studenti interessati a partecipare dovranno inviare la domanda

all’indirizzo mail: info@consorzioausi.it .