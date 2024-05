Carbonia-Oberhausen: ci sono ancora posti disponibili per ragazzi/e che dal 3 al 18 agosto saranno ospiti di famiglie tedesche

Ci sono ancora posti disponibili per i giovani di Carbonia di età compresa tra 14 e 18 anni interessati a partecipare al progetto di scambio culturale che si svolgerà a Oberhausen dal 3 al 18 agosto 2024.

L’Amministrazione comunale di Carbonia organizza annualmente, nell’ambito del progetto “MULTI” e di un solido gemellaggio, uno scambio culturale con la città tedesca di Oberhausen, nella ferma consapevolezza che lo scambio di idee e la forte rete di relazione che i ragazzi intrecciano contribuiscono in modo sostanziale alla loro crescita culturale e alla loro integrazione europea.

Lo scorso anno è stata la città di Carbonia a ospitare presso le proprie famiglie i ragazzi tedeschi e dal 3 al 18 agosto 2024 saranno i nostri ragazzi e le nostre ragazze ad essere ospitati in Germania.

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione attraverso il link pubblicato nel sito del comune di Carbonia:

Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti indirizzi:

comcarbonia@comune.ca.it (email del comune di Carbonia)