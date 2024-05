Consorzio AUSI: procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, per un chimico di laboratorio

In seguito all’annullamento del precedente avviso pubblico di selezione, il Consiglio di Amministrazione del

Consorzio AUSI, ha indetto una procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto, a tempo pieno

e indeterminato, per un chimico di laboratorio (Livello I, CCNL Settori del Commercio e Servizi), da

assegnare presso la sede del Consorzio di Iglesias (Laboratori CREATE e CESA).

● Requisiti specifici:

I candidati e le candidate devono essere in possesso di:

– Diploma di Laurea in Chimica di durata quinquennale (vecchio ordinamento), oppure Laurea specialistica

in Scienze Chimiche Classe 62/S (D.M. 509/99) o Laurea Magistrale in Scienze Chimiche Classe LM-54

(D.M. 270/04).

Oppure

– Diploma di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica

Classe 14/S (D.M. 509/99) o Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche LM-13 (D.M.

270/04);

Oppure

– Laurea Specialistica in Scienza dei Materiali classe 61/S (D.M. 509/99) o Laurea Magistrale in Scienza dei

Materiali Classe LM-53.

– Abilitazione all’esercizio della professione di chimico.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso.

Relativamente al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione, sono fatte salve le equipollenze

stabilite dalla normativa vigente.

● Presentazione delle domande, termini e modalità

– La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, accedendo

attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID – CIE – CNS), al portale di reclutamento inPA

raggiungibile al link: www.inpa.gov.it.

– Le domande dovranno essere obbligatoriamente presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del

trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito

www.inpa.gov.it .

– Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.

La selezione sarà effettuata mediante valutazione dei titoli, una prova scritta e una prova orale.

L’avviso pubblico di selezione completo, con annesse le spiegazioni relative al funzionamento del Portale

Unico del reclutamento inPA, è disponibile e scaricabile sul sito internet del Consorzio AUSI

https://www.consorzioausi.it, sezione “Trasparenza amministrativa” – “Avvisi pubblici di selezione,

conferimento incarichi e avvisi di mobilità esterna”.