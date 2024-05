Il 18 e il 19 maggio 2024 Nuxis ha vissuto la sua prima edizione di Monumenti aperti

Complice il bel tempo, il 18 e 19 maggio sono state due giornate ricche di visitatori, raggiungendo quasi 1.500 presenze.

È stata un’altra occasione per creare comunità in quanto, come è nello spirito della manifestazione, a fare da guida turistica sono stati i bambini della scuola primaria e i ragazzini della scuola secondaria di primo grado del paese, preparati magistralmente dagli insegnanti e dai genitori. I complimenti e gli applausi sono stati numerosi. Dietro ogni parola, si è percepita la passione per lo studio del territorio da parte degli adulti, passione che è stata poi trasmessa ai giovanissimi.

A me rimane un bel fine settimana, all’insegna della cultura, in compagnia delle amiche ospiti che mi hanno detto: «Grazie per avermi invitata, non sapevo che a Nuxis ci fossero così tante cose belle!».

Il prossimo appuntamento culturale, a Nuxis, sarà il 25 e 26 maggio 2024, con la “Giornata Nazionale delle Miniere”, a Sa Marchesa, sito di importanza geo-speleologica e archeologica, naturalmente aderente all’iniziativa.

Simona Pirosu