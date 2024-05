ll messaggio del sindaco di Carbonia Pietro Morittu e dell’Amministrazione comunale al Cagliari Calcio per il raggiungimento della salvezza

Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu e l’intera Amministrazione comunale si complimentano con la società, con il presidente Tommaso Giulini, con l’allenatore Claudio Ranieri, la squadra e l’intero staff tecnico per lo straordinario risultato conseguito, anche grazie all’encomiabile supporto dei tifosi che ieri hanno affollato le gradinate del Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Tra questi anche decine di residenti a Carbonia o emigrati nel Nord Italia, che hanno incitato la squadra, trascinandola verso la vittoria, confermando il forte legame instauratosi tra la città di Carbonia e il Cagliari Calcio, basti ricordare che l’11 giugno dello scorso anno migliaia di persone si radunarono in piazza Roma, davanti al maxischermo installato, per vedere la partita Bari-Cagliari, incitare i giocatori, soffrire e poi gioire per il gol di Leonardo Pavoletti e per il triplice fischio finale che decretò la promozione della squadra di Claudio Ranieri in Serie A.

Legame ulteriormente rafforzatosi lo scorso 12 ottobre in occasione dell’amichevole disputatasi allo Stadio “Carlo Zoboli” tra Carbonia Calcio e Cagliari Calcio, quando il pubblico rese il giusto tributo al mister Claudio Ranieri, principale artefice della promozione in serie A, con una targa, cui fece seguito un riconoscimento anche alla società, al presidente e all’intero staff del Cagliari Calcio.