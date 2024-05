Il Centro Ricerche Sotacarbo il 24 maggio ospiterà il 2° workshop “La transizione energetica della Sardegna”

Un incontro per illustrare, discutere e condividere programmi, progetti, proposte e preoccupazioni sulla transizione energetica della Sardegna.

La seconda edizione del workshop organizzato da Sotacarbo mette a confronto istituzioni, comunità locali, mondo accademico e della ricerca, sui progetti in corso in Sardegna e sulle politiche necessarie per gettare le basi di un’economia decarbonizzata.

«Un anno fa parlavamo di una transizione da avviare. Adesso vediamo che la transizione è partita e in tutto il mondo ci sono programmi diversi per raggiungere la neutralità climatica. Un obiettivo che riguarda anche la Sardegna, alle prese con la necessità di bilanciare la difesa del territorio con l’opportunità di ridisegnare il proprio modello di sviluppo economico e industriale, puntando su tecnologie innovative», ha spiegato Mario Porcu, amministratore unico della Sotacarbo.

Informazioni scientifiche, esperienze, finanziamenti, modelli di business, il caso dell’hydrogen valley del Sulcis verranno presentati durante il convegno, per evidenziare come la Sardegna può rappresentare anche in questo campo un laboratorio di sperimentazione e innovazione utile all’intero territorio nazionale.

La visione sulla transizione energetica che diventa leva di sviluppo economico per la Sardegna sarà presentata dagli assessori alla Programmazione e all’Industria.

Il convegno offrirà l’occasione di un aggiornamento sia sulle tecnologie che sui finanziamenti che andranno a supporto di una transizione che parlerà sempre più di idrogeno, fonti rinnovabili e comunità energetiche. I lavori saranno conclusi da una tavola rotonda che consentirà a tutti i partecipanti di confrontarsi e condividere contributi utili per le scelte future.