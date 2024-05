Domani mattina in piazza Roma, a Carbonia, la giornata finale del progetto “Sicuri in strada”

Domani, mercoledì 22 maggio, con inizio alle ore 9.30, in piazza Roma, si svolgerà la giornata finale del progetto “Sicuri in strada”, promosso dall’Auser Carbonia in collaborazione con il comune di Carbonia e il CSV Servizi Sardegna. Un progetto assolutamente meritorio per diffondere l’educazione stradale e per far sì che i nostri bambini siano, fin da piccoli, portatori di buone pratiche di sicurezza stradale.

All’iniziativa hanno aderito 4 Istituti comprensivi cittadini (Don Milani, Deledda-Pascoli, Satta e Gritti) con 10 classi quinte delle scuole primarie per un totale di 160 alunni.

Di seguito pubblichiamo il programma della giornata:

• Ore 9.30: ritrovo degli alunni e delle insegnanti in piazza Roma a Carbonia;

• Ore 10.00: saluti della presidente dell’Auser Carbonia Rosa Orecchioni, del sindaco Pietro Morittu, dell’assessora della Pubblica Istruzione Antonietta Melas, del dirigente del CSV Sardegna Sergio Madeddu e delle altre autorità presenti;

• Ore 10.20: presentazione del progetto da parte del Comandante della Polizia locale Andrea Usai;

• Ore 10.40: inizio esercitazioni pratiche per Istituto e consegna della “Patente del Buon Pedone”;

• Ore 11.20: ricreazione a cura dell’Auser Carbonia;