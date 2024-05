Iglesias: si cresimano gli allievi del 143° corso allievi carabinieri effettivi

Sabato 4 maggio 2024, presso la chiesa di San Francesco, a Iglesias, 49 allievi della Scuola allievi carabinieri di Iglesias appartenenti al 143° corso formativo per carabinieri effettivi hanno ricevuto il sacramento della Cresima dinnanzi alle autorità militari e religiose della zona.

La solenne cerimonia religiosa, momento di grande gioia per i cresimandi ed i loro familiari, è stata officiata dal cardinale Arrigo Miglio, amministratore apostolico di Iglesias ed arcivescovo emerito di Cagliari, ed animata dal gruppo liturgico e dal coro della Scuola allievi carabinieri.

Il cardinale Arrigo Miglio, nel rimarcare l’importanza del momento nel percorso religioso di ogni cristiano, ha anche avuto modo di sottolineare la vicinanza delle tradizioni e dei valori fondamentali dell’Arma dei carabinieri al modo cristiano, ricordando agli allievi che »il simbolo delle vostre divise all’interno della chiesa suggella un legame di ideali e valori

tra Arma e Chiesa».

La cerimonia, che ha segnato il completamento di un percorso religioso per gli allievi cresimandi, ha visto uno di loro ricevere anche i sacramenti del Battesimo e della Prima Comunione.

Il comandante della Scuola, colonnello Giulio Duranti, nel ringraziare tutti i convenuti, ha rimarcato nell’occasione il legame tra la scuola allievi carabinieri e la città di Iglesias, che in questi momenti si solidifica ulteriormente.