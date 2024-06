Le segreterie FP Cgil SSO, FP Cisl, Uil FPL e Fials hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della Asl Sulcis Iglesiente e chiedono l’attivazione delle procedure previste, ai sensi dell’art 2 della Legge n 146/90 e ss.mm.ii.

Le ragioni che, in mancanza di accordo, porteranno alla dichiarazione dello sciopero risiedono in particolare:

– in un organico insufficiente tecnico, socio sanitario e sanitario che comporta carichi di lavoro non più umanamente sostenibili e che mette a rischio i LEA e la Salute e la Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori;

– chiedono la posticipazione dell’attivazione COT (Centrali Operative Territoriali) previste dal 1 giugno 2024 e che le COT vengano attivate dopo l’assunzione del personale dedito al servizio, soprattutto dopo aver sanato la contrazione cronica del personale in tutte le U.O. della Asl Sulcis Iglesiente. Chiedono, inoltre, che questa riorganizzazione non avvenga in concomitanza del periodo di ferie estive che prevede la diminuzione del personale e un incremento della popolazione;

– violazione dell’art. 3 Titolo II Relazioni sindacali CCNL 2019/21 in particolare comma 2 e 3 finalizzato alla “missione del servizio pubblico delle amm.ni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori”