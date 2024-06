Viaggio premio per i 4 studenti del Roth. Si conclude il progetto TechRoth sull’industria 4.0

Si è concluso con la gioia del viaggio premio il progetto “TechRoth: linguaggio di programmazione e industria 4.0” iniziato nel mese di febbraio per gli studenti della 4ª B Telecomunicazioni dell’Istituto di Istruzione Superiore Angelo Roth che, grazie al bando scuola della

Fondazione Banco di Sardegna e la collaborazione con TeenHub – l’Associazione che valorizza i progetti formativi che coinvolgono i giovani e il loro passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro – è riuscito a garantire 70 ore di approfondimento sul linguaggio di

programmazione informatica e l’industria 4.0.

Il progetto legato ai partner aziendali Nobento e IVision ha permesso a studenti e studentesse di apprendere e cimentarsi nella scrittura del codice necessario per far funzionare il software che guida degli aspiratori industriali, a leggere i dati statistico-matematici che derivano dal suo funzionamento, a far dialogare i macchinari all’interno dell’azienda.

La classe è stata suddivisa in 5 gruppi – da quattro studenti ognuno – con l’obiettivo di stimolare la creatività e la competizione. I singoli gruppi hanno dovuto scrivere il codice utile a far funzionare gli aspiratori e realizzato delle presentazioni utili a raccontare il percorso fatto.

Il gruppo capitanato da Daniele Pilia è riuscito ad interpretare al meglio le richieste raggiungendo il punteggio più alto in tutte le categorie di valutazione. Sarà quindi Daniele Pilia insieme ai compagni Davide Piras, Ivan Mura ed Eleonora Pilia a partire nelle prossime settimane per raggiungere la sede di IVision a Montegridolfo (RN) per conoscere l’azienda leader nei prodotti di aspirazione industriale.