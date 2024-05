Sabato 25 maggio, nella sala della Sezione di storia locale di Carbonia, verrà presentata la ristampa anastatica della Relazione Sella

Nell’ambito della “Giornata nazionale della miniera” 2024, l’Associazione Amici della Miniera di Carbonia, in collaborazione con l’Associazione Mineraria di Iglesias, l’Associazione Periti Minerari di Iglesias, l’Associazione Minatori e Memoria di Iglesias, l’Associazione Minatori Nebida ONLUSS, il CSC della Società Umanitaria di Carbonia, l’Associazione Sa Mena di Guspini, l’Associazione Storia e Radici della Città di Carbonia, Associazione Culturale Bacu Abis e Sulcis Iglesiente L’Associazione Pozzo Sella, il CICC Museo del Carbone di Carbonia, sabato 25 maggio, dalle 17.30, nella sala della Sezione di storia locale di Carbonia, presenterà la pubblicazione in ristampa anastatica della Relazione Sella con l’Atlante allegato.

La pubblicazione è stata realizzata con il patrocinio economico del Parco Geo Minerario della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e il contributo tecnico del CSC Umanitaria Carbonia/Iglesias, non è in vendita, e viene destinata in modo particolare alle biblioteche pubbliche di tutta la Sardegna, essendo la relazione conclusiva della Commissione d’inchiesta che dal 1871, ha contribuito al riordino e ammodernamento dell’industria mineraria Sarda.