Il comune di Carbonia aderisce al Programma nazionale di inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 del ministero del Lavoro

Il comune di Carbonia, in aderenza al Programma nazionale di inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in qualità di Ente capofila dell’ambito PLUS (Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona), intende partecipare a un bando pubblico per la realizzazione uno spazio multifunzionale di esperienza nella forma di un servizio integrato rivolto a ragazzi e ragazze, in prevalenza minorenni, allo scopo di favorire la loro partecipazione, lo sviluppo delle loro potenzialità, l’integrazione, l’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali.

Il progetto, denominato “desTEENazione – Desideri in azione” è inclusivo e coinvolge ragazzi e ragazze.

Al fine di partecipare al bando, il comune di Carbonia intende raccogliere i desiderata, le esigenze, gli interessi e le aspirazioni dei nostri giovani, invitandoli a compilare due questionari incentrati su “Cosa vorrebbero avere a Carbonia e non solo”, e su come intendono “programmare le attività” a loro rivolte.

I questionari sono compilabili attraverso i link allegati: