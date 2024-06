La cooperativa sociale onlus La Clessidra festeggia sabato 22 giugno, a Villacidro, il suo 25° anniversario presso i locali dell’ex Mulino con un programma di iniziative distribuite nell’arco della giornata e che prevedono (come da locandina in allegato), un momento di testimonianze, una tavola rotonda, interventi musicali, laboratorio di musicoterapia per bambini e uno spettacolo teatrale.

Tra le iniziative in programma per celebrare il 25° anniversario dalla costituzione della cooperativa è previsto un convegno dal titolo “ Costruttori di comunità” che vedrà la partecipazione di relatori qualificati e docenti universitari. Nell’incontro moderato da Andrea Lorenti interverranno Stefano Granata presidente nazionale dei Federsolidarietà,Vittorio Pelligra professore di scienze economiche e statistiche (Università degli Studi di Cagliari), Daniela Sitzia direttrice ANCI Sardegna, Manuele Murru funzionario Centro Regionale di Programmazione e Dimitri Pibiri presidente Soc.Coop. La Clessidra.

Il convegno intende offrire un contributo sul tema dello sviluppo dei servizi nel sociale.

Nella foto di copertina Dimitri Pibiri