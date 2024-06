Lunedì 1 e martedì 2 luglio il giornalista Enrico Franceschini sarà in Sardegna per presentare il suo nuovo libro “La mossa giusta”

Enrico Franceschini, storico corrispondente dall’estero per il quotidiano La Repubblica e scrittore, arriva in Sardegna per un doppio appuntamento che lo vedrà presentare il suo nuovo libro “La mossa giusta”, un thriller ambientato nell’Odessa del 1918, in libreria dal 18 giugno per Baldini+ Castoldi.

Lunedì 1 luglio, alle 19.00, l’autore sarà a Cagliari dove, nel giardino della Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” (via Dei Genovesi 114) presenterà il suo libro in dialogo con l’operatrice culturale Giannella Delrio.

Il giorno dopo, alle 20.00, l’autore sarà invece a Sant’Antioco, in piazza De Gasperi, ospite dell’associazione Iklos dove parlerà del suo ultimo lavoro insieme al giornalista, scacchista e scrittore Luca Neri. L’evento è realizzato in collaborazione con il comune di Sant’Antioco.